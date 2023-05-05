Орещук оценил работу Кержакова на посту главного тренера «Кармиотисса»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил тренерскую работу Александра Кержакова на посту кипрского клуба «Кармиотисса» и его перспективы в дальнейшей карьере.

«Не хочу комментировать слухи по поводу назначения Кержакова главным тренером «Динамо». Когда будет конкретика, тогда поговорим на эту тему. После ухода Александра «Кармиотисса» выиграла все игры, при нем было четыре поражения. «Пари НН» он спас от вылета, а с «Томью» вылетел. За тренера всегда говорит результат. В Нижнем Новгороде у него получилось, а на Кипре нет, так бывает, для тренера это нормальное дело. Чтобы принять большой клуб, Кержакову надо где-то поработать, и не один год. Не могу сказать, что работа в «Кармиотиссе» — провал. Я же не знаю, чем он там занимался, с кем работал. Я Сашу хорошо знаю, по человеческим качествам к нему нет вопросов, а как о тренере я о нем ничего не могу сказать. Для этого мне нужно видеть его работу. Он уже два года не на рынке, хотя в Нижнем Новгороде Кержаков отработал на твердую четверку с плюсом. После работы в «Пари НН» ему можно было доверить что-нибудь посильнее «Кармиотиссы», это 100%. Может быть, ему нельзя еще дать работать в ЦСКА, «Зените», «Локомотиве», «Динамо», «Спартаке» и «Краснодаре», а в остальные клубы его можно было бы пригласить», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

40-летний Кержаков возглавлял клуб из Полемидиона с февраля 2023 года. В общей сложности российский специалист провел у руля «Кармиотиссы» семь матчей чемпионата Кипра, в которых одержал две победы, один раз сыграл вничью и четыре раз уступил. 1 апреля стало известно о расторжении контракта клуба с Кержаковым.