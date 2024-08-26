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Сегодня, 19:22

Орещук о работе Николиче в ЦСКА: «Команда не строится за полтора месяца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал работу главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Он требовательный тренер и компанейский человек. Я знаю Марко, знаю его требования — он хороший человек. Да, пока у него что-то не получается, но это нормально — он был приглашен совсем недавно, команда не строится за полтора месяца. У нас же как говорят: «Запрягают долго, а едут быстро», — цитирует Орещука Metaratings.

После 6 туров ЦСКА с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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