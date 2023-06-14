Орещук опроверг возможное назначение на пост спортивного директора «Пари НН»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для «СЭ» опроверг новость о возможном назначении в «Пари НН».

«Нет, я не спортивный директор «Пари НН», мне не предлагали. Вообще не понимаю откуда такие слухи. Мне уже позвонил Павлюченко, спросил, ты заканчиваешь с агентской деятельностью? (Смеется)», — сказал Орещук «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что спортивный директор нижегородского клуба Игорь Кудряшов покинул свой пост, а его место может занять Орещук.

«Пари НН» занял 13-е место в сезоне-2022/23. В стыковых матчах нижегородцы по сумме двух встреч обыграли «Родину» (3:2) и сохранили прописку в РПЛ.