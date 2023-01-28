Орещук: «Уход Малкома в «ПСЖ» будет потерей, но есть Бакаев, который может сыграть на этой позиции»

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Футбольный агент Роман Орещук ответил на вопрос, как возможный уход нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ» отразится на петербургской команде.
«Наверное, уход Малкома в ПСЖ будет потерей, но есть Бакаев, который может сыграть на этой позиции, вот и посмотрим, чего стоит Бакаев. Конечно, в качестве потеряют, но не думаю, что сильно просядут. Для чего покупали Бакаева — на лавке посидеть? Я думаю, мы с вами не похуже посидели бы на лавке за эти деньги, которые он получает. Может, даже лучше сидели бы, хотя бы улыбались», — цитирует Орещука Metaratings.ru.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.
В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
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