Орещук: «Уход Малкома в «ПСЖ» будет потерей, но есть Бакаев, который может сыграть на этой позиции»

Футбольный агент Роман Орещук ответил на вопрос, как возможный уход нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ» отразится на петербургской команде.

«Наверное, уход Малкома в ПСЖ будет потерей, но есть Бакаев, который может сыграть на этой позиции, вот и посмотрим, чего стоит Бакаев. Конечно, в качестве потеряют, но не думаю, что сильно просядут. Для чего покупали Бакаева — на лавке посидеть? Я думаю, мы с вами не похуже посидели бы на лавке за эти деньги, которые он получает. Может, даже лучше сидели бы, хотя бы улыбались», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.