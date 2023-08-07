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Сегодня, 17:08

Орещук — о матче «Зенит» — «Динамо»: «Я не понимаю, за что удалили Барриоса»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» рассказал, что думает об удалении полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ.

«Я не понимаю, за что удалили Барриоса. Обычный фол, никакой травмы. Макаров спокойно поднялся и пошел. Я бы и желтую колумбийцу не показывал. А тут вдруг вмешивается ВАР — и красная... Зачем судьи портят игру? Они же издеваются над футболом! Причем к ним нельзя подойти, поговорить — сразу обижаются, карточками размахивают. Ей-богу, как девочки. Вот в 90-е судили настоящие мужики. Волевые, с железным характером. Кому угодно могли ответить», — сказал Орещук «СЭ».

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (2:3), который прошел 6 августа, Барриос получил прямую красную карточку за фол на Макарове. Колумбийский футболист в подкате сбил полузащитника московской команды. После его удаления с поля «Динамо» забило победный гол в этой встрече.

Ранее стало известно, что Барриос был приглашен на заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен данный инцидент.

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».

Вильмар Барриос
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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