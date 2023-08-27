Орещук: «Я хорошо наслышан о похождениях Карраскаля по ночной Москве, для ЦСКА это топ-трансфер»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на переход в московскую команду полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Продать за 9 миллионов Захаряна и купить за 7 миллионов Карраскаля — перебор. Для ЦСКА — топ-трансфер. Скинули ненужный актив и наладят дисциплину внутри коллектива. Вопрос в другом: как закрыть ночную Москву для Карраскаля? В ЦСКА не получилось этого сделать, получится ли это у «Динамо»? Наслышан хорошо о его похождениях. Карраскаль — очень хороший футболист. Я не знаю ни Личку, ни Карраскаля, но надеюсь, что Личка сможет положительно повлиять на него. Надо уметь работать с проблемными футболистами. Если ты это умеешь делать, то такой футболист принесет тебе больше пользы, чем амеба», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Колумбийский полузащитник перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».

На данный момент «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 11 очков за 6 туров.