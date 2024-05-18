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Сегодня, 18:00

Орещук: «Динамо» начинает играть в свой футбол, когда пропускает. Психология...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» назвал одну вещь, которая его настораживает в игре бело-голубых.

В субботу, 18 мая, столичная команда на своем поле одержала победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 29-го тура РПЛ.

— К Лещуку есть вопросы по голу Горшкова со штрафного?

— Да, угол Игоря... Вратарская ошибка. Ну ничего страшного. Когда команда побеждает, да еще и с таким счетом, эти вещи забываются. Бывает.

— Тюкавин ушел с поля без гола. Но для вас очевидно, что именно Константина признают лучшим игроком сезона?

— Если «Динамо» станет чемпионом, то какие еще варианты?

— А если все-таки не станет?

— Ну... Сложно сказать. Я бы еще рассмотрел тогда кандидатуру Сперцяна. Его тоже нужно отметить.

— Что-то насторожило вас в игре бело-голубых?

— Первый тайм — тяжелый, конечно... Все идет от головы. Я заметил: «Динамо» начинает играть в свой футбол, как только пропускает. Вот тогда команда действительно оживает. Психология. Забили и прижимаются к воротам. Хотя этому и есть объяснение.

— Какое?

— Никто из игроков «Динамо», как я понимаю, раньше не становился чемпионами в своих прежних командах. Менталитет, — сказал Орещук «СЭ».

 
Биттело и Муми Нгамале празднуют гол в ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Динамо» всем все доказало. Не удивлюсь, если Зенит оступится в Грозном". Мнение Орещука

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

25 мая команда Марцела Лички проведет выездную встречу с «Краснодаром».

Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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