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Сегодня, 20:10

Орещук: «В матче с «Пари НН» был не тот «Спартак», который мы видели в первом круге»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Пари НН» в рамках 29-го тура РПЛ (0:0).

«Спартак» держал мяч на своей половине и в середине поля. В последние пять минут грубо свалился в несвойственный для него навал. Если посмотреть по ударам в створ, то там всего два. «Спартак» играл так, как играет весеннюю часть чемпионата. Я не вижу того рисунка игры, который видел в начале сезона. У меня ощущение, что что-то сломалось внутри команды. Нет химии, а удачу нужно заслужить. И по тому, как сегодня бился «Пари НН», он мог увезти и три очка. Это не тот «Спартак», который мы видели в первом круге, на который было приятно смотреть. Хоть я и не спартаковец, но я получал удовольствие от игр», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

После этой игры «Спартак» сохранил третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Пари НН» идет на 14-й позиции, набрав 27 очков.

В 30-м туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а команда из Нижнего Новгорода встретится с «Химками». Оба матча пройдут 3 июня.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-eto-ne-tot-spartak-kotoryi-my-videli-v-pervom-kruge-na-kotoryi-bylo-priyatno-smotret-254639/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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