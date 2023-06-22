Орещук: «Вопрос в одном — будет ли Бувач помогать Личке участвовать в тренировочном процессе «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«Я не знаю Личку хорошо, мне тяжело сказать, получится ли у него в «Динамо». «Оренбург» показывал симпатичный футбол, но до прихода аргентинцев команда шла вровень с «Торпедо». Конечно, скачок вверх получился большой. Я следил за «Оренбургом» и этими аргентинцами, но не могу сказать, что они играли в командный футбол и придерживались какой-то тактики. В «Динамо» есть футболисты, на которых можно положиться. Которых можно реанимировать после этого сезона из того состояния, до которого они скатились. Вопрос теперь только в одном: будет ли Бувач помогать ему участвовать в тренировочном процессе, находиться на поле? Для тренера важно, кто главный в тренировочном процессе — он или спортивный директор. Здесь важно, как будут расставлены приоритеты», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московским клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий