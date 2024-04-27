Орещук о матче «Динамо» — «Зенит»: «Победит тот, кто забьет первый гол»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«Матч на три результата, тут никто предугадать не может. «Динамо» показывает хороший футбол впереди, но есть вопросы по защите. У «Зенита», наоборот, в защите все более-менее нормально, но в нападении мне не нравится, как «Зенит» играет. Кто первый гол забьет, тот и победит. А вообще мне кажется, что игра будет ничейная. Больше в эту сторону склоняюсь», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).