Орещук поделился ожиданиями от матча «Динамо» и «Локомотива»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Локомотива» в рамках 2-го тура РПЛ.

«Будут играть от ножа, будет много голевых моментов. Кто победит? Я больше склоняюсь к победе «Динамо». С уходом игроков из «Локомотива» их состав стал слабее состава соперника. Они потеряли ключевых футболистов и пока на их позиции таких же игроков не приобрели», — цитирует Орещука Metaratings.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Динамо» обыграло «Факел» (3:1), а «Локомотив» победил «Акрон» (3:2). Московское дерби состоится 27 июля на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 17:30 по московскому времени.