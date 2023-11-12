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Сегодня, 15:35

Орещук поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Оренбургом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Оренбургом», который пройдет в 15-м туре РПЛ.

«Если «Динамо» не обыграет «Оренбург», то о задачах... Хотя у «Динамо» стоит задача быть в пятерке. Для меня задача быть в пятерке — это не задача. Если они от тройки отвалятся, все, уже в тройке точно не будут. Непонятно, почему так ужасно команда играет в обороне. Значит, где-то есть систематическая ошибка. А вот в чем — это уже нужно быть внутри команды. В этом матче 100% фаворит — «Динамо». И если потеряют здесь очки, то команде или руководству нужно будет предпринимать какие-то меры, потому что уже топчутся на месте», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Матч между «Динамо» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 12 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент московская команда идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 14 матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке с 13 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-esli-dinamo-poteryaet-ochki-s-orenburgom-to-rukovodstvu-nuzhno-budet-predprinimat-mery-304784/
Роман Орещук
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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