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27 октября, 16:22

Орещук поделился ожиданиями перед матчем «Динамо» и «Урала» в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встретятся с «Уралом».

«Динамо» уже пять игр подряд не побеждает. «Динамо» надо выигрывать, «Урал» же после такого обидного поражения от «Сочи», наверное, будет настраиваться на игру, как на последний матч. Если в обороне «Динамо» более-менее начало выстраивать свою игру, то впереди все поломалось. Бителло — хороший футболист, а Карраскаль не вписывается в команду, он инородное тело. Может, дело в том, что он играл плохо, а его ставили, и это повлияло на командный дух? Когда футболисты видят, что играет не сильнейший, это сильно бьет по моральному духу. «Урал» постарается максимально выложиться в этой встрече? Да, конечно. Уже пора выкладываться на всю катушку», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

После 12 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Урал» — на девятом месте (16 очков).

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-podelilsya-ozhidaniyami-pered-matchem-dinamo-i-urala-v-rpl-299337/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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