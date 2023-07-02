Орещук: «По бюджету «Спартак» приближается к «Зениту», а по результатам — отдаляется»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о бюджетах клубов чемпионата России.

— Какой должен быть бюджет у клуба, который ставит цель бороться за топ-6 РПЛ?

— Здесь нет единого знаменателя. Посмотрите на бюджет «Ахмата» и «Динамо». У «Динамо» он значительно больше. Деньги в футбол не играют, в футбол играют футболисты. От того, что у тебя денег куча, это не значит, что выиграешь титулы, — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

— Соответствуют ли расходы наших клубов с качеством?

— На данный момент, наверное, нет. Все думают, если у тебя есть деньги, значит ты привезешь футболистов, которых хочешь. А по факту, те, кого ты хочешь, — не едут. И ты начинаешь включать план «B», план «C». И самое интересное, что даже за план «C» тебе приходится переплачивать. На данный момент есть «Зенит» и остальные клубы.

— «Спартак» сейчас приближается по бюджету.

— По деньгам «Спартак» приближается, по результатам — отдаляется.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Футболисты ЦСКА завоевали серебряные медали. «Спартак» занял третье место. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.