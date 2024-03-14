Орещук: «В Европе сейчас никто не заплатит 30 миллионов евро за Кассьерру»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о возможном продолжении карьеры нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в Европе.

«Спрос точно будет. Но вопрос в другом: отпустит ли его «Зенит»? Вряд ли за него дадут какие-то сумасшедшие деньги. Такого уровня футболиста тоже нет смысла отдавать за три копейки. Купить ему замену будет трудно. Отпустить за пять миллионов евро, а потом купить замену за шесть? А в чем бизнес тогда? К тому же, у него контракт до лета 2027 года. Смысла его продавать нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

Также он прокомментировал то, что отступные за футболиста составляют 30 миллионов евро.

«Нет, сейчас он этих денег не стоит. Но если он забьет 25 голов в чемпионате, то саудиты смогут заплатить эту сумму. А в Европе сейчас такие деньги за этого игрока платить никто не будет», — добавил специалист.

В этом сезоне 26-летний колумбийский форвард провел 25 матчей за «Зенит», забил 18 голов и сделал 5 передач. Он выступает за сине-бело-голубых с 2022 года.