Орещук — о Клотете в «Торпедо»: «Мне сложно подобрать русские слова»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил назначение испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

«Как оцениваю назначение Клотета в «Торпедо»? Мне сложно подобрать русские слова», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

28 марта «Торпедо» объявило о назначении Клотета главным тренером команды. Как стало известно «СЭ», контракт испанского специалиста с московским клубом рассчитан на 2,5 года.

По итогам 20 туров московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.