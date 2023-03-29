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Орещук — о Клотете в «Торпедо»: «Мне сложно подобрать русские слова»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил назначение испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».
«Как оцениваю назначение Клотета в «Торпедо»? Мне сложно подобрать русские слова», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

28 марта «Торпедо» объявило о назначении Клотета главным тренером команды. Как стало известно «СЭ», контракт испанского специалиста с московским клубом рассчитан на 2,5 года.

По итогам 20 туров московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-o-klotete-v-torpedo-slozhno-podobrat-russkie-slova/
Роман Орещук
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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