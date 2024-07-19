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Сегодня, 08:14

Орещук: «С 2019 года в «Динамо» никто не паникует»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о непростом старте бело-голубых в РПЛ. Из первых шести матчей команда Марцела Лички три проведет против топ-клубов: «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита».

«Мне кажется, наоборот, это даже лучше. Я всегда любил начинать с сильными командами, потому что ты понимаешь, что тебе дальше делать, куда тебе двигаться. Если ты с сильными хорошо сыграл, тогда у тебя хороший старт и ты пошел уже за какими-то трофеями. А если ты плохо стартанул, то это твои проблемы. Не начнется ли паника? У «Динамо» уже давно нет паники. Как в 2019 году пришли Соловьев и Гафин. Они системные люди. Никто и никогда в этом клубе с 2019 года уже не паникует», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

В сезоне-2023/24 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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