Орещук — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Ни одна из команд не наиграла на победу»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре бело-голубых в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).

«Когда голов много, болельщикам это очень нравится, а тренерам очень не нравится. Считаю, что получился интересный матч. Как для человека, который работает в футболе, уровень исполнительского мастерства оставляет желать лучшего. Ни одна из команд не наиграла на победу», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Также он прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Динамо» на 88-й минуте встречи.

«Мне одно непонятно. Если арбитр увидел точку на Зобнине, то он должен сразу показать желтую карточку Дасе. Как мне показалось, судья назначил пенальти на Соболеве, поэтому он и не понимал, что дальше ему делать. Когда посмотрели ВАР, повод дать одиннадцатиметровый на Зобнине был. С ВАР — это момент больше тянет на пенальти. Дальше после просмотра Иванов бежит и дает желтую Дасе. Это говорит о том, что он сразу назначил пенальти не на Зобнине, а на Соболеве. ВАР ему подсказал, чтобы он пошел посмотреть момент на Зобнине с Дасой. Это ошибка Иванова. Формально повод для пенальти был, но это футбол. Как тогда играть в штрафной?» — добавил специалист.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.