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Сегодня, 16:36

Орещук: «Мне импонирует Мусаев, он воспитал много молодых футболистов в «Краснодаре»

Владислав Корегин
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о том, что «Краснодар» готов предложить полноценный контракт главного тренеру команды Мураду Мусаеву.

«Решение оставить Мусаева принимает руководитель клуба. Если Галицкий считает, что Мурад все правильно делает, почему бы его не оставить в «Краснодаре»? Это хорошее решение. Мне Мусаев импонирует, он воспитал много молодых футболистов», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

40-летний Мусаев сменил серб Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» в марте 2024 года.

На данный момент «быки» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка после 29 туров. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 3 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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