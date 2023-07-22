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Орещук: «Личка — отличный тренер, ему нужно время в «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал поражение московской команды от «Краснодара» (1:3) в 1-м туре нового сезона в РПЛ.

«Было очень приятно следить за «Краснодаром», а игрой «Динамо» я сильно расстроен. Обыграть ЦСКА 10:3 и проиграть дома 1:3 в первом туре — думаю, не этого ждали болельщики. Пока не знаю, в чем проблема. Наверное, это связано с тем, что команда только начинает строиться. Первый блин комом.

Что Личка может сделать за месяц? Каждый хочет все и сразу — такого не бывает. Личка — отличный тренер, ему нужно время. Он всем все доказал в «Оренбурге». Здесь нужно понять, когда он найдет подходящие ключики к команде. «Динамо» нельзя быть в середине таблицы или бороться за выживание. Нужно добиваться хороших результатов и титулов. Посмотрим, как все сложится», — цитирует Metaratings.ru Орещука.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-bylo-ochen-priyatno-sledit-za-krasnodarom-a-igroi-dinamo-ya-silno-rasstroen-267980/
Роман Орещук
Футбол
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