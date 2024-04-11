Орещук: «Смолов — зависимый футболист. У него и в «Динамо»-то сейчас не все получается»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о ситуации с нападающим бело-голубых Федором Смоловым, который перестал попадать в стартовый состав московской команды.

«Мне кажется, Федор — зависимый футболист. Вы посмотрите, у него и в «Динамо» — то сейчас не все получается. Потому что многие ребята сильные индивидуально и берут игру на себя. Федору приходится отходить назад, искать где-то мяч. Поэтому в командах с 5-8 место ему будет еще тяжелее. Ему нужно играть в команде, которая играет первым номером», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Также он порассуждал о вариантах продолжения карьеры футболиста.

«Понятно, что в Европу сейчас он вряд ли уедет, куда-нибудь в Саудовскую Аравию или в Эмираты. Бакаев же уехал, да, играет плохо, но поехал. Проторенная дорога есть, агент этот рынок знает. Все может быть», — добавил специалист.

34-летний Смолов является воспитанником академии «Динамо». Всего он провел 150 матчей за московский клуб, в которых забил 28 голов и сделал 16 результативных передач.