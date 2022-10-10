Орещук прокомментировал возможный переход Сутормина в «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что думает о будущем полузащитника Алексея Сутормина в «Зените».

Весной сообщалось, что «Динамо» рассматривает возможную покупку хавбека.

«На заборе тоже много чего написано. Я не буду комментировать слухи. Не вижу смысла. Было или не было. Кто кого приглашал? Мы не можем это комментировать», — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».

Ранее агент Сутормина Александр Клюев заявил, что его клиент недоволен положением в петербургском клубе, так как хочет получать больше игровой практики.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 12 туров, набрав 30 очков.