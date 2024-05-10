Орещук: «Не верю, что «Краснодар» продаст Волкова в «Зенит» за 5 миллионов евро»

Сегодня, 17:50
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил возможный переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».
Ранее «СЭ» сообщал, что стороны начали переговоры о трансфере, а «Краснодар» рассчитывает выручить за 21-летнего футболиста около 5 миллионов евро.
«Он стоит больше, поэтому я не верю в то, что «Краснодар» продаст его за 5 миллионов евро. В этот бред не верю», — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».
Волков является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах и отличился 3 голевыми передачами. Контракт защитника с «быками» рассчитан до лета 2025 года.