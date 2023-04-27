Орещук раскритиковал длинную летнюю паузу в РПЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскритиковал длинные летние паузы между сезонами в РПЛ.

«То, что мы летом не играем в футбол, — это для меня нонсенс. Зато мы грязь потом месим. Надо обратно возвращаться на весна-осень. Раньше мы готовились к еврокубкам, но их теперь не будет сколько-то лет. Клубы стонут, мучаются и банкротятся, они не готовы платить людям зарплаты, которые зимой просто дома сидят. За что платить? Некоторые клубы второй лиги по пять месяцев в футбол не играют. Это что такое?! При переходе на осень-весна только поменялись местами круги, а играем в те же даты? Раньше такое и было, но сейчас этого нет. Сейчас июнь и июль не будем играть в футбол, зато в ноябре и декабре будем, а еще в конце февраля. Зачем? Когда можно играть, мы не играем, когда нельзя, играем. Сборная здесь ни при чем. Мы что, на чемпионат мира поедем или отборочные матчи будем играть? Нет! Так играйте в футбол, радуйте людей, пусть они ходят летом, а не зимой. Мне непонятно, я против. Отдых футболистов? Всю жизнь футболисты отдыхали зимой — конец ноября и весь декабрь, этого было достаточно», — приводит слова Орещука Legalbet.

Чемпионат России разыгрывается по системе «весна-осень» с сезона-2011/12.