Орещук раскритиковал игроков «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскритиковал игроков московского клуба.

«Наиболее остро в усилении у «Динамо» нуждаются позиции центрального защитника, опорного полузащитника и атакующий полузащитника. Вся центральная ось. Вы же сами все видели: в защите беда, проходной двор. Опорная зона — это первый редут, а там было решето. Футболисты в этой зоне не исполняли тот объем работы, который должны. Всё ложилось на плечи центральных защитников, но они не вывозили. Всё сыпалось, были привозы. Все атаки по центру проходили», — цитирует Орещука Legalbet.