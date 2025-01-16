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Орещук — о Бителло: «Что за колхоз? Я в шоке, ему надо впаять дисквалификацию»

Сергей Ярошенко
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал новость о том, что полузащитник Бителло не явился на зимние сборы бело-голубых.

«Правильно, если «Динамо» подаст иск на Бителло. Футболисту будет грозить сначала штраф, а потом дисквалификация. Только два футболиста повели себя достойно по отношению к клубу — Шиманьски и Моро. Все остальные какой-то цирк устраивают! Я вообще в шоке, что себе футболисты могут позволить! Думают, что они так могут шантажировать, но контракты их сдерживают. Верю, что у Бителло в контракте есть штраф в 25 миллионов евро за расторжение контракта. Хочу — приезжаю, не хочу — не приезжаю. Что за колхоз?», — цитирует Орещука Legalbet.ru.

Ранее издание Globo сообщило, что «Динамо» собирается подать иск на Бителло за то, что бразилец не приехал в расположение клуба. Также отмечается, что у игрока в контракте прописан штраф в размере 25 миллионов евро в случае одностороннего расторжения договора. Хавбеку грозит дисквалификация на шесть месяцев.

В этом сезоне Бителло провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал 10 голевых передач.

Контракт 25-летнего игрока с московским клубом действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
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Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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