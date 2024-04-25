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Сегодня, 09:59

Орещук рассказал, что думает об интересе «Локомотива» к Грулеву

Виктория Кравченко
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об интересе «Локомотива» к нападающему бело-голубых Вячеславу Грулёву.

«Я бы его никогда не продал, если бы была на то моя воля.

Тут проблема не в том, что Грулёв стал играть не ярко, проблема в том, что у «Динамо» немножко поменялась схема игры. Слава в эту схему немного не вписывается. Был бы я тренером, то сделал бы спаренный центр и поставил его в нападение с Тюкавиным или хотя бы на фланг. А ведь Слава и высокий, и быстрый, поэтому все это неплохо бы смотрелось.

Тут надо спрашивать руководство, интересно ли им продать Грулева. Повторюсь, я бы Славу не продал. Так понимаю, решение будет принимать Желько Бувач, но вряд ли решат без тренера, так что коллегиально. На данный момент я не слышал, чтобы его пытались продать», — сказал Орещук Legalbet.

Сообщалось, что Грулев есть в шорт-листе «Локомотива» для усиления атакующей линии.

В этом сезоне 25-летний форвард провел за «Динамо» 23 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/16518774/
Вячеслав Грулев
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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