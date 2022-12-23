Орещук рассказал, кого считает лучшим игроком «Динамо» в этом году

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом московской команды по итогам этого года.

«Тяжело кого-то выделить, потому что я могу кого-то обидеть. Трудно сказать, что кто-то ярко себя проявил. Захарян так не играл и сильно не выделялся. Наверное, Антон Шунин. По стабильности и уверенности, все-таки это капитан команды», — цитирует Орещука Legalbet.

В текущем сезоне РПЛ Шунин провел 16 матчей за бело-голубых, пропустил 19 голов и четыре раза оставлял свои ворота в неприкосновенности.