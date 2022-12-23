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Сегодня, 18:47

Орещук рассказал, кого считает лучшим игроком «Динамо» в этом году

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом московской команды по итогам этого года.

«Тяжело кого-то выделить, потому что я могу кого-то обидеть. Трудно сказать, что кто-то ярко себя проявил. Захарян так не играл и сильно не выделялся. Наверное, Антон Шунин. По стабильности и уверенности, все-таки это капитан команды», — цитирует Орещука Legalbet.

В текущем сезоне РПЛ Шунин провел 16 матчей за бело-голубых, пропустил 19 голов и четыре раза оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-nazval-luchshego-futbolista-dinamo-v-etom-godu/
Антон Шунин
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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