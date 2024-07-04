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Сегодня, 06:12

Орещук — о переходе Филиппа в 2019 году: «Взяли в команду ребенка, которого надо холить и лелеять»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о трансфере форварда Максимилиана Филиппа в 2019 году.

«Нельзя покупать таких футболистов, не узнав всю подноготную: менталитет, характер, болячки, семейные истории, вкусы. За такие деньги — нельзя! Я еще раз говорю, что это мой большой минус, на который я больше никогда не наступлю.

Взяли в команду ребенка, которого надо холить и лелеять. Это очень сильно нервировало. Филипп приехал вообще в разобранном состоянии, мы начали его грузить, а потом он попал в сумасшедшую психологическую и физическую яму. Ходил по полю пешком.

Он умеет играть в футбол, но чтобы он это показал, нужно сделать все условия. Как по мне, такой футболист — это вишенка на торте. Вот в нынешнем «Динамо» Филипп может быть и заиграл бы, в том — нет», — приводит слова Орещука Legalbet.

Филипп перешел в «Динамо» из «Боруссии» в 2019 году. За московский клуб форвард провел 29 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу. Сейчас Филипп выступает за «Фрайбург».

Источник: https://legalbet.ru/news/vzyali-rebyonka-kotorogo-nado-holit-i-leleyat-oreshuk-o/
Максимилиан Филипп
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
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