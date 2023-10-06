Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:59

Орещук рассказал о проблеме привезти качественных легионеров в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о проблеме привезти качественных легионеров в РПЛ.

«Гендир «Балтики» Волженкин заявил, что легионеров легко привезти в Россию? Я с этими словами никак не согласен. Сейчас, конечно же, проблематично привезти легионеров. Ему это, наверное, приснилось. Те игроки, которые не востребованы в своих странах — их можно привезти. То есть только посредственных легионеров мы можем увидеть сейчас в РПЛ. Хороший легионер, который на счету в Европе, в Россию сейчас не поедет. Ну никак. Уровень легионеров в РПЛ упал за последние годы? Конечно, в разы! По факту, сейчас мы приглашаем иностранцев более низкого уровня. Хоть одного легионера с качественной европейской сборной взяли мы? Ни одного за последние два трансферных окна. Не хотят к нам ехать. Они боятся осуждения в своей стране», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

В сезоне-2023/24 в РПЛ выступает 151 легионер. Больше всего иностранных игроков в чемпионате России из Бразилии (22 футболиста).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-oreshchuk-legionerov-legko-vezti-v-rossiyu-tolko-vo-sne
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
1
Обсудить
Читайте также
Источник: ISU хочет допустить к турнирам только белорусских спортсменов
Париж переживает нашествие постельных клопов перед Олимпиадой-2024
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волженкин рассказал о роли Игнашевича в трансферах «Балтики»