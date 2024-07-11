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Сегодня, 18:53

Орещук: «Знаю, что «Динамо» ищет правого защитника»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможное усиление команды в летнее трансферное окно.

«Один нападающий точно не помешает. Наверное, я бы тоже посмотрел опорного полузащитника. Знаю, что команда ищет правого защитника. В «Динамо» есть спортивный директор и главный тренер, Это им решать», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре нового сезона «Динамо» на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 20 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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