Орещук рассказал, с кем будут сравнивать Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Лицензированный агент ФИФА Роман Орещук рассказал, почему и с кем будут сравнивать российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Очень рад за Захаряна! Он шел к мечте, и у него все получилось. Теперь нужно доказать, что он не хуже Хохлова и Карпина, которые играли в этой команде. А сравнивать его будут именно с этими футболистами. А они там здорово играли. В Испании надеются, что Арсен покажет тот же футбол. Захарян лучше Хохлова и Карпина по потенциалу? Нет. Очень сильный футболист, но то поколение было посильнее. Это касается и ментальной, и технической и исполнительской характеристик. Надеюсь, что Арсен нас всех переубедит и докажет, что я ошибаюсь. Очень хочу, чтобы у него там все получилось. «Челси» бы его купил, но отдал в аренду. Для Англии Захарян еще сырой», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более 5 лет.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.