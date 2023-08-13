Орещук считает, что адекватной заменой Захаряна в «Динамо» может стать иностранец

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о том, что полузащитник московской команды Арсен Захарян находится в шаге от перехода в «Реал Сосьедад».

«Для Захаряна это хорошая сделка — неплохой выбор первого клуба в Европе. Что касается «Динамо», то если они действительно получат за него 12 млн евро, это будет не совсем удачный трансфер. Я думаю, что Арсен стоит минимум 15 млн евро, но сейчас такие реалии — мало кто готов сотрудничать с российскими клубами, поэтому получилось как получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Также он ответил на вопрос, смогут ли бело-голубые найти адекватную замену Захаряну за 12 миллионов евро.

«Да, вполне, но это будет иностранец, поскольку россиянина за такие деньги, который смог бы заменить Арсена, найти крайне сложно», — добавил он.

13 августа в «Реале Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее 20-летний полузащитник не попал в заявку «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».