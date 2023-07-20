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Сегодня, 17:35

Орещук считает, что «Динамо» финиширует ниже «Краснодара» по итогам сезона РПЛ

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает московскую команду фаворитом в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром».

«В матче с «Краснодаром» «Динамо» будет фаворитом. У команды столько амбиций, новый тренер, задачи, например, быть в пятерке. У «Краснодара» тоже амбиции? «Краснодар» еще не объявлял свои амбиции, а «Динамо» объявляло», — цитирует Орещука Legalbet.

Также он предположил, кто из этих двух команд финиширует выше по итогам сезона.

«По мне, «Динамо» не финиширует выше «Краснодара». Но смотря, как «Краснодар» выдержит разъезды. Но при прочих равных, думаю, «Краснодар» будет выше», — добавил специалист.

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 21 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

В минувшем сезоне «быки» финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, бело-голубые заняли 9-ю строчку.

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-zayavil-chto-dinamo-finishiruet-nizhe/
Роман Орещук
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