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Сегодня, 14:30

Орещук считает, что «Динамо» надо возвращать Шварца

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о поражении бело-голубых в матче 24-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«В первом тайме команда нанесла всего пару ударов по воротам. Какая же это инициатива? Последний отрезок игры динамовцы выдали ударным. Это логично, учитывая, что им надо было отыгрываться. Мне некорректно оценивать работу Йокановича, ведь его приглашал другой спортивный директор. Главный тренер будет отчитываться о проделанной работе не перед нами, а перед советом директоров. Когда я приводил в клуб тренеров, я всегда отстаивал их перед руководством и болельщиками. У специалиста может не получиться работа, это нормально. Если команде и брать иностранного наставника, то надо возвращать Шварца. Я кайфовал от его футбола, не пропускал ни одного матча», — приводит слова Орещука «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005105288_oreschuk_dinamo_nado_vozvraschat_shvarca
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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