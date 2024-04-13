Орещук считает, что «Динамо» одержит крупную победу в матче с «Уралом»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых на победу в матче 24-го тура РПЛ с «Уралом».

Игра между командами состоится 14 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14:15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«Динамо» обыграет «Урал» и, мне кажется, очень крупно. Не понимаю, что происходит с екатеринбуржцами. Если «Динамо» мешают добиться результата индивидуальные грубые ошибки, то у «Урала» система накрылась. Непонятно во что играют, непонятно как собираются брать очки. Это очень тяжелая для команды история. Психология — это одна из проблем», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание московского клуба от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.