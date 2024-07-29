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Сегодня, 22:20

Орещук считает, что «Факелу» мог помешать фактор нового стадиона в матче с «Акроном»

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Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал неудачное выступление «Факела» на старте нового сезона РПЛ.

В 1-м туре воронежцы проиграли столичному «Динамо» в гостях со счетом 1:3, а во 2-м — дома «Акрону» со счетом 0:2. Матч с тольяттинцами «Факел» провел на новом домашнем стадионе, вмещающем чуть более 10 тысяч зрителей.

«Факел» все-таки поменял стадион в этом сезоне, еще не попал в свою тарелку. Иначе не могу объяснить такой провал команды на старте. Понятно, что московское «Динамо», которому они уступили в первом туре, — хорошая команда, сейчас на ходу. Тот результат закономерен.

А в домашнем матче с «Акроном» сказался, наверное, фактор нового стадиона. И удаление Маркова в конце первого тайма. После этого гости забили им два мяча. Пока понимания по игре «Факела» и его возможностям в РПЛ нет», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В следующем туре «Факел» встретится с «Краснодаром». Матч состоится в Воронеже 4 августа, начало — в 18:00 по московскому времени.

 

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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