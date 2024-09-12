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Сегодня, 12:36

Орещук считает, что Фомин потерялся в «Динамо» после ухода Моро и Шиманьски

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил игру полузащитника бело-голубых Даниила Фомина.

«Когда Фомин пришел в «Динамо», у него в паре были Моро и Шиманьски. Катализатор направления атак, скорости и движения, Фомин был светлой головой и мозгами «Динамо». Эти футболисты освобождали его от черновой работы.

Как ребята эти ушли, все взвалилось на него: переключение атак, интенсивность, движение мяча. И он потерялся, потому что играет в одном темпе. У него сумасшедший объем, но в одном темпе. В футбол в одном темпе не играют», — цитирует Орещука Legalbet.

27-летний Фомин выступает за «Динамо» с лета 2020 года. Он провел за команду 144 матча, забил 27 голов и сделал 20 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро. В сентябре футболист продлил контракт с клубом до 2029 года.

В текущем сезоне на счету Фомина 1 голевая передача в 5 играх. «Динамо» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 7 туров.

Источник: Legalbet
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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