Орещук об удалении Маухуба: «Наши судьи в футбол не играли, смотрели его с вертолета»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Сергей Иванов не должен был показывать вторую желтую карточку нападающему бело-голубых Маухубу в дерби со «Спартаком» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

— Вопрос о судействе. По делу ли Маухуб получил вторую желтую карточку? Он действительно симулировал?

— Какая-то доля симуляции, наверное, была. Но контакт со стороны спартаковца тоже был. Просто людям, которые никогда не играли в футбол, тяжело разобраться в таком эпизоде.

— Что вы имеете в виду?

— Когда все происходит на скорости, любое касание может сбить с ног. Понимаете, если тебя чуть-чуть даже подтолкнут, ты уже теряешь равновесие. А наши современные арбитры сами в футбол не играли, они его смотрели с вертолета! Придумали свои правила — по ним и живут... С ними и захочешь сыграть в футбол, а они не умеют. Чертят линии, смотрят в монитор... Но нельзя было показывать динамовцу вторую желтую за такой эпизод! Возможно, Маухуб искал ногу спартаковца, но точно не симулировал. У нас же судьи любят говорить: незначительный толчок, незначительный удар. За них они «горчичники» не предъявляют. Так? А здесь — сразу санкции. Ну нельзя ломать игру! 30 тысяч пришло на стадион. С другой стороны, как это ни парадоксально, «Динамо» теперь должно сказать спасибо Иванову.

— Преобразилось, оставшись в меньшинстве?

— Да. Начало играть по-другому, сравняло счет. Значит, болельщики «Спартака» теперь должны быть недовольны решением Иванова (смеется). А поклонники бело-голубых могут теперь сказать рефери: «Спасибо, что вы так разбираетесь в футболе», — сказал Орещук «СЭ».

«Динамо» (17 очков) занимает четвертое место в РПЛ после 9 туров. «Спартак» (16) идет пятым в турнирной таблице.

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».