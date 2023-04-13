Орещук считает, что конкуренция за чемпионство в РПЛ повысится

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук предсказал повышение уровня конкуренции в чемпионате России.

«Так и будет, средний уровень команд в РПЛ начнет уравниваться из-за нынешних обстоятельств. Если не будем привозить хороших легионеров, то смысл вообще кого-то везти. Конечно, будет уравниваться. Это плюс, русским футболистам будет дано больше шансов. Начнут ли остальные клубы подтягиваться к уровню «Зенита», класс которого начнет падать? Не факт. «Зенит» кого хочет, того и покупает. Но конкуренция за чемпионство в любом случае повысится. Но не может быть, чтобы за чемпионство боролись по шесть команд. Это ерунда. Плюс-минус каждый год продолжат бороться за чемпионство примерно две команды», — цитирует Орещука Legalbet.

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 54 очка в 22 турах. «Ростов» идет вторым (45 очков). «Спартак» занимает третью строчку (42 очка).