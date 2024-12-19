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Сегодня, 16:40

Орещук считает, что от ухода Бителло и Чавеса больше всех пострадает Фомин

Камила Абдурахманова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный уход двух полузащитников бело-голубых — бразильца Бителло и мексиканца Луиса Чавеса.

Как сообщают иностранные СМИ, бразильский клуб «Ботафого» заинтересован в приобретении Бителло, а мексиканская «Гвадалахара» хочет подписать Чавеса.

— У каждого футболиста есть цена. Если клубы готовы заплатить те деньги, которые прописаны в контрактах у Бителло и Чавеса, «Динамо» никуда не денется и отпустит их. За меньшие деньги, чем те, которые прописаны в соглашениях, не отпустят. Уход Чавеса и Бителло — это потеря для «Динамо».

— Чей уход сильнее всего скажется на «Динамо»?

— Бителло, потому что Чавес — футболист более разрушительного плана. Бразилец больше созидает. Больше всех пострадает Фомин. Сейчас он опять выходит на свой уровень благодаря Бителло и Чавесу. Один отбирает мяч, другой двигает вперед, а в центре поля руководит Фомин. Если из команды убрать Бителло и Чавеса, «Динамо» просядет. Будем надеяться, что никто никуда не уйдет, и бело-голубые будут бороться за чемпионство в этом году, — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Луис Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года, а Битело присоединился к бело-голубым в сентябре того же года.

Источник: «РБ Спорт»
Луис Чавес
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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