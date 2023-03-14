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Орещук о «Пари НН»: «Смотрю на команду и не понимаю, во что она теперь играет»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Пари НН» после назначения Артема Горлова.

— Что представляет собой «Пари НН» после очередной смены тренера?

— Смотрю на команду и не понимаю, во что она теперь играет. Все 11 человек за линией мяча. Ждут ошибку соперника, чтобы убежать в контратаку. Либо надеются на «стандарт». Два поражения подряд — тревожный звонок...

— «Нижний» превращается в кандидата на вылет?

— Ну, до этого, надеюсь, не дойдет. А вот попадания в стыковые матчи, скорее всего, не избежать.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками после 19 туров.

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Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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