Орещук считает, что проблемы в «Химках» начались после прихода Писарева

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о проблемах «Химок».

«Все проблемы в «Химках» начались из-за Писарева. Юран оставил очень хорошую и боевую команду. Что Писарев сделал с ней за месяц, это уму непостижимо. И это «наследство» досталось Гогниеву. Ему сейчас тяжело все исправлять, команда просто летит в пропасть, к сожалению. Думаю, что до зимы надо какие-то очки набрать, а там уже переформатировать все и делать уже свою команду.

Если рассматривать вопрос с отстранением ряда футболистов, то под санкциями оказались Тихий и Идову — это лидеры химчан. Не знаю, что там между ними произошло, но мне кажется, что можно было сор из избы не выносить, а спокойно решить все эти вопросы. А в «Локомотиве» подъем, всех выгнали, пришли Лоськов и Пашинин — ребята, которым не безразличен клуб, атмосфера должна стать очень хорошей. Мне кажется, что у «Химок» мало шансов, чтобы зацепиться за очки», — приводит Betonmobile слова Орещука.

Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября 2022 года, под его руководством команда проиграла 4 матча. После увольнения специалиста главным тренером химчан стал Спартак Гогниев.