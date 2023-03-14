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Сегодня, 09:15

Орещук о гонке бомбардиров в РПЛ: «Ставлю на Промеса»

Александр Кружков
Обозреватель
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» объяснил, почему у нападающего «Спартака» Квинси Промеса больше шансов стать лучшим снайпером РПЛ, чем у форварда «Зенита» Малкома.

— Кто выиграет бомбардирскую гонку — Малком или Промес? Сейчас у них по 16 мячей.

— Ставлю на Промеса. Он, в отличие от бразильца, штатный пенальтист, к тому же чаще оказывается у чужих ворот. Постоянно караулит момент. Малком больше играет на команду. При атаке соперника сразу опускается глубже в полузащиту.

— Квинси в этом туре разменял вторую сотню голов за «Спартак». Даже не верится, что парень зимой все сборы пропустил.

— Начнем с того, что Промес — игрочище! Для российского чемпионата — вообще топ! Таких у нас наперечет — он, Малком, Клаудиньо, Барриос... Плюс человек два месяца не на диване лежал, а выполнял программу, которую расписал тренерский штаб. Видно — физически Промес готов, спокойно выдерживает 90 минут. С требованиями Абаскаля он уже знаком, его не надо встраивать в игру. За пару матчей поймал игровой ритм — и понеслось.

— Значит, вы не удивлены, что Промес и весной в порядке?

— Абсолютно!

Квинси Промес и Малком делят первое место в списке лучших бомбардиров сезона в РПЛ. Оба форварда забили по 16 голов.

Федор Смолов. Роман Орещук: «Смолов — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо»

Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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