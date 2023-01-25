Орещук: «Смолова торгуют постоянно, Фомина тоже. Но много наших игроков уехало в Европу в последнее время?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что российским футболистам в нынешних условиях трудно рассчитывать на приглашения зарубежных клубов.

«Надо реально смотреть на вещи. Много наших игроков уехало в последнее время? Смолова торгуют постоянно — и турки его якобы хотят, и МЛС. Каждые полгода Федю кто-то хочет. Хороший футболист? Хороший. Но пока все только на словах. Фомин из «Динамо» тоже каждые полгода «уезжает» то в Италию, то в Германию, то в Испанию. Все его хотят, если почитать СМИ. Но сейчас очень тяжелое время для трансферов. Трудно в Европу из России попасть. Думаете, почему Захарян не уехал в «Челси»? Свободные агенты еще имеют шансы. А получить деньги за игрока клубам практически нереально», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от международных турниров.