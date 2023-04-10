Орещук считает, что Сперцян готов к переезду в европейский клуб

Бывший спортивный директор «Динамо» и футбольный агент Роман Орещук отреагировал на новость об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны европейских клубов.

«Сперцян уже готов переезжать. Единственное, хочется ему пожелать не спешить с грандами. До грандов он всегда успеет дойти. Нужно начинать с таких команд, как «Байер» или «Фрайбург». Они покупают футболистов на перспективу и дают им игровое время. За счет этого игрового времени встраиваешься в команду и показываешь свои самые сильные качества. Насколько я знаю, у Сперцяна агентский договор заключен с очень большой на рынке европейской компанией, которая может с закрытыми глазами найти место для продолжения его карьеры. Главное, чтобы «Краснодар» хотел его отпустить. Немецкий, голландский, французский чемпионаты ему бы подошли. Итальянский 50 на 50», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел 21 матч в чемпионате России, забил девять голов и отметился девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.