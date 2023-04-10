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Орещук считает, что Сперцян готов к переезду в европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» и футбольный агент Роман Орещук отреагировал на новость об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны европейских клубов.

«Сперцян уже готов переезжать. Единственное, хочется ему пожелать не спешить с грандами. До грандов он всегда успеет дойти. Нужно начинать с таких команд, как «Байер» или «Фрайбург». Они покупают футболистов на перспективу и дают им игровое время. За счет этого игрового времени встраиваешься в команду и показываешь свои самые сильные качества. Насколько я знаю, у Сперцяна агентский договор заключен с очень большой на рынке европейской компанией, которая может с закрытыми глазами найти место для продолжения его карьеры. Главное, чтобы «Краснодар» хотел его отпустить. Немецкий, голландский, французский чемпионаты ему бы подошли. Итальянский 50 на 50», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел 21 матч в чемпионате России, забил девять голов и отметился девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-spercyan-uzhe-gotov-pereezzhat-nemeckii-chempionat-emu-by-podoshyol-italyanskii-50-na-50-242259/
Роман Орещук
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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