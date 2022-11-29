Орещук считает, что Сычевому надо провести в «Оренбурге» еще полгода

Футбольный агент Роман Орещук считает, что нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому не нужно зимой менять команду.

«Не будет никакой борьбы за Сычевого. Что бороться, если у него есть опция выкупа, какой смысл? Был на игре «Оренбурга» с «Динамо», ходил специально, чтобы посмотреть на него, но ничего не увидел. Я не понимаю, за что бороться: Сычевой должен еще полгода провести в «Оренбурге», чтобы потом кто-то за него боролся. Каштанов? Он неплохой футболист, может клубы посильнее его возьмут, но не топы», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Сычевой перешел в «Оренбург» в 2021 году. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В сезоне-2022/23 форвард провел 19 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.