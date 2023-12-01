Орещук считает, что Тюкавин не смог бы закрепиться в клубе топовой лиги Европы

Агент Роман Орещук поделился мнением о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Костя — сильный футболист. Я думаю, интерес из Европы к нему действительно был. Но условия «Динамо» вряд ли готовы потянуть зарубежные клубы. Костя не дешевый футболист», — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

Также он ответил на вопрос, смог бы Тюкавин закрепиться в Европе.

«Смотря какой клуб и чемпионат. В топовом клубе топовой лиги вряд ли. А вот в среднячке из топ-чемпионата наверняка смог бы», — добавил агент.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.