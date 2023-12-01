Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:24

Орещук считает, что Тюкавин не смог бы закрепиться в клубе топовой лиги Европы

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Роман Орещук поделился мнением о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Костя — сильный футболист. Я думаю, интерес из Европы к нему действительно был. Но условия «Динамо» вряд ли готовы потянуть зарубежные клубы. Костя не дешевый футболист», — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

Также он ответил на вопрос, смог бы Тюкавин закрепиться в Европе.

«Смотря какой клуб и чемпионат. В топовом клубе топовой лиги вряд ли. А вот в среднячке из топ-чемпионата наверняка смог бы», — добавил агент.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-tyukavin-smog-by-zakrepitsya-v-serednyake-top-ligi-evropy
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Кузьмичев: «3,5 миллиона евро в год для Промеса — это очень большие деньги, с учетом ситуации в России»
Билялетдинов полагает, что дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве»
Геркус убежден, что отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом»
Тюкавин — о Захаряне: «Общаемся. Надеюсь, скоро увидимся»
«Сочи» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Полузащитник ЦСКА Кучаев вернулся к тренировкам в общей группе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В «Динамо» заявили, что «Зенит» интересовался Тюкавиным

Геркус убежден, что отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом»