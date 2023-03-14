0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

Орещук: «Давно говорю, что Тюкавин сильнее Смолова»

Александр Кружков
Обозреватель
Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказал мнение о форвардах бело-голубых — Константине Тюкавине и Федоре Смолове.

— В чем главная проблема «Динамо»?

— Похоже, команда плохо готова физически. Играют в одном темпе, никто не ускоряется. Единственное светлое пятно — Тюкавин. Остальные напоминают академиков, которые рассматривают матч не как битву гладиаторов, а как шахматную партию. Ребята, в футболе это не работает!

— Мне кажется, Тюкавин сейчас сильнее Смолова.

— Да я давно об этом говорю! Федя — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо».

— Расшифруйте.

— Под Смолова надо выстраивать командные действия в атаке. Как в «Краснодаре», где Федя блистал. А в «Локомотиве» уже не был так эффективен. Для быстрого футбола Смолов не подходит. При Шварце у «Динамо» впереди играли Тюкавин и Грулев, которые не давали продохнуть защитникам, на скорости врывались в штрафную, постоянно обостряли.

— А Смолов?

— Он любит отойти назад, повозиться с мячом. Когда команда ведет в счете и нужно сбить темп, перевести дух — это вполне уместно. Но Федя постоянно так играет! В каждом матче!

— Ясно.

— Если воспринимать Смолова как игрока для глубины состава — другое дело. Парень-то отличный. Не токсичный, позитивный, может многому научить молодых.

В сезоне-2022/23 Тюкавин забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи в 26 матчах за «Динамо» во всех турнирах. У Смолова 9 мячей и 5 голевых пасов в 23 играх.

Федор Смолов. Роман Орещук: «Смолов — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо»

Роман Орещук
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Андрей Канчельскис: «Оренбург» не борется за выживание в РПЛ — уже отличный результат»
Генич — о крупном поражении «Сочи»: «Это хорошая пища для размышлений Бердыеву»
Орещук о «Пари НН»: «Смотрю на команду и не понимаю, во что она теперь играет»
Форвард «Торпедо» Рейна: «Спрашивал у Фарфана, в какую команду мне перейти»
Агент: «Дивановичу очень нравится Россия. В «Ахмате» все на самом высшем уровне»
Орещук о Кади Боржесе: «Для «Краснодара» это находка. Игрок без слабых мест»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент: «Дивановичу очень нравится Россия. В «Ахмате» все на самом высшем уровне»

Форвард «Торпедо» Рейна: «Спрашивал у Фарфана, в какую команду мне перейти»