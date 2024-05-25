Орещук считает, что у «Динамо» больше шансов на победу в РПЛ в этом сезоне

Сегодня, 12:10
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ. Функционер назвал команду, у которой больше шансов на победу.
— У кого больше шансов на победу в РПЛ?
— У «Динамо» больше шансов на первое место, все в руках команды. Надо надеяться только на себя, — цитирует Орещука «Евро.Футбол.Ру».
Перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Зенит» с 54 баллами идёт вторым. «Краснодар» располагается на третье строчке, набрав 53 очка.